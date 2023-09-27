Собака Байдена покусала несколько агентов Секретной службы США

CNN: пес Байдена покусал 11 агентов Секретной службы США в Белом доме

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусал 11 агентов секретной службы США на территории Белого дома. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, накануне офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медперсонал оказал офицеру комплексную помощь.

Уточняется, что Байдены подвергают серьезной опасности сотни сотрудников резиденции президента США.

Ранее под Нижним Новгородом собака породы американская акита, владельцем которой является депутат Кстовского района Федор Зимин, сбежала с участка и жестоко искусала женщину.