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05:07, 27 сентября 2023Из жизни

Собака Байдена покусала несколько агентов Секретной службы США

CNN: пес Байдена покусал 11 агентов Секретной службы США в Белом доме

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусал 11 агентов секретной службы США на территории Белого дома. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, накануне офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медперсонал оказал офицеру комплексную помощь.

Уточняется, что Байдены подвергают серьезной опасности сотни сотрудников резиденции президента США.

Ранее под Нижним Новгородом собака породы американская акита, владельцем которой является депутат Кстовского района Федор Зимин, сбежала с участка и жестоко искусала женщину.

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    Юлия Мискевич
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