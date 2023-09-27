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11:53, 27 сентября 2023Экономика

Названы проблемы слишком квалифицированных работников

Эксперты ВШЭ: только 26 % работников занимают соответствующие навыкам должности

Фото: Unsplash

Только 26 процентов работников в России занимают должности, которые соответствуют их образованию, навыкам и специальности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики Елены Варшавской и Ульяны Подвербных, опубликованном в «Российском журнале менеджмента».

Авторы исследования отметили, что сейчас в России отмечается избыток специалистов с высшим образованием, что приводит к дисбалансу предложения и спроса на рынке труда. В итоге растет несоответствие занимаемых позиций с уровнем образования. В исследовании также отмечается, что распространенность высшего образования привела к сильному различию вузов по качеству, из-за чего на рынке труда сотрудники с одинаковым образованием могут иметь разные навыки.

Эксперты также проанализировали влияние на работу несоответствия трех типов — образования, навыков и специальности. Выяснилось, что наиболее распространенной является ситуация с избыточной квалификацией сотрудника. О сверхквалификации сообщили 63 процента опрошенных, а для 53 процентов из них это оказалось единственным несоответствием. Избыточный уровень образования наблюдался у 29 процентов, несоответствие специальности занимаемой должности — у 25 процентов опрошенных. Отмечается, что 18 процентов работников сталкиваются с двойным несоответствием, 13 процентов — с тройным.

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Удовлетворенность зарплатой и неденежными аспектами работы (график, условия труда, гарантии занятости, ощущение полезности и моральное удовлетворение от работы) снижается именно в случае несоответствия квалификации. «Избыточный» уровень образования негативно влияет на неденежные аспекты занятости. При этом несоответствие специальности не снижает удовлетворенность всеми аспектами работы. Отмечается, что содержательные условия труда компенсируются зарплатой или трудовыми обязанностями — и в случае работы не по специальности, и в случае «избыточной» квалификации.

Исследователи отметили, что недостаточная реализация сотрудников на работе приводит к потере производительности труда на предприятиях. Опрос проводился среди 20 тысяч работников с высшим образованием.

Ранее большинство (91 процент) российских компаний заявили, что ощущают нехватку кадров. В основном компании заявляли о дефиците массового персонала (продавцов, операторов и водителей). Также наблюдается нехватка рабочих специалистов и менеджеров. Меньше всего дефицит затронул инженеров, IT и HR-специалистов, маркетологов и бухгалтеров, аналитиков, топ-менеджеров, строителей, дизайнеров и юристов.

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    Мария Черкасова
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