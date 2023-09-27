Названы минусы одного типа частных домов

Эксперт Анисимова: готовый коттедж может быть слишком дорогим и некачественным

При покупке готового частного дома у застройщика россияне могут получить слишком дорогое жилье из некачественных материалов. О минусах этого типа коттеджей рассказала член московского реготделения «Деловой России», специалист по недвижимости Татьяна Анисимова, передает aif.ru.

Эксперт отметила, что приобретение готового дома — самый быстрый вариант для желающих обзавестись собственным загородным жильем. «Здесь важно определиться изначально с финансами: накопления, ипотека. Во втором случае, учитывая сегодняшнюю ключевую ставку по ипотеке, выгоднее взять льготную ипотеку и купить готовый дом у застройщика. Таких вариантов на рынке немало», — рассказала Анисимова.

Однако специалистка предупредила о подводных камнях такой покупки. Главным из них она считает качество здания — на домах, которые строят под продажу, часто пытаются сэкономить например на стройматериалах. Плюс, как правило, добавляют наценку от девелоперской компании.

«Строить для себя, контролируя качество, выгоднее. В этом случае вы можете избежать скрытых дефектов при покупке готового жилья, сэкономить на строительной компании и направить их маржу в нужное строительное русло. Из минусов — время. Строительство своими руками может занять минимум несколько сезонов, а то и больше. Кроме того, контроль строительства на каждом этапе требует постоянного физического участия человека. Также, не имея профессиональных навыков, построить самому дом с нуля — это крайне рискованная затея», — отметила Анисимова.

Ранее россиянам назвали регионы для быстрого накопления на свой дом. Лидером стала Архангельская область — там можно купить коттедж через 3,4 года, если откладывать всю зарплату и не брать ипотеку. Недолго копить на личный дом также придется жителям Кемеровской области (3,7 года), Еврейской АО (3,9 года), Ханты-Мансийской АО (3,9 года), Курганской области (4 года), республики Коми (4 года), Магаданской области (4,7 года), Красноярского края (4,7 года), Тюменской области (5 лет) и республики Хакасии (5,3 года).