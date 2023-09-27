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08:11, 27 сентября 2023Среда обитания

Некоторые регионы России предупредили о температурных аномалиях

Вильфанд: в Якутии и других регионах РФ ожидаются температурные аномалии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются аномалии температуры, предупредил в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, речь о Якутии, Ленинградской, Новгородской и Калининградской областях.

Температура воздуха с 27 по 30 сентября будет превышать норму более чем на 7 градусов. Так, в Якутии воздух прогреется до плюс 11-18 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы. В Ленинградской области температура достигнет плюс 20 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

В Калининградской области в конце сентября начался бархатный сезон. Воздух прогреется до плюс 20-26 градусов, температура воды составит плюс 18-19 градусов. Очень теплая погода днем в этих регионах обусловлена мощнейшим антициклоном, объяснил Вильфанд.

При этом зима в стране будет характеризоваться неустойчивой и капризной погодой, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеорологическая зима наступит уже в ноябре.

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    Нина Ташевская
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