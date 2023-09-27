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12:18, 27 сентября 2023Среда обитания

Миру предрекли рекордное усиление угрожающего явления

NOAA: природный феномен Эль-Ниньо может достичь своего пика предстоящей зимой

Фото: Claudia Morales / Reuters

Природный феномен Эль-Ниньо, нагревающий поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана, может достичь своего пика предстоящей зимой и стать одним из самых интенсивных за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прогноз климатологов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Резкое усиление Эль-Ниньо способно привести к различным стихийным бедствиям, включая формирование мощных лесных пожаров, наводнений, оползней, засух, и вызвать новые волны аномальной жары по всему миру. Одними из главных причин более высокой интенсивности природного феномена эксперты назвали ускорение темпов глобального потепления и увеличение средних температур мирового океана. Под угрозой экстремальных погодных условий рискуют оказаться жители Индонезии, Австралии, африканских стран, США и некоторых латиноамериканских государств, включая Перу, предупредили эксперты.

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По своей силе вероятный «супер-Эль-Ниньо» может оказаться сопоставим с историческим Эль-Ниньо 1997-1998 годов. В конце прошлого века резкое усиление природного феномена привело к значительному объему осадков и экстремальным погодным условиям в Калифорнии и Кении. Кроме того, с продолжительной засухой тогда столкнулись жители Индонезии. «Возможно, мы столкнемся с приближением подобной зимы. Это один из вероятных сценариев», — пришел к выводу один из авторов прогноза NOAA Стивен Йегер.

Ранее из-за резкого нагревания поверхностного слоя воды Атлантического океана климатологи из Национального центра США по слежению за ураганами предрекли формирование более мощных, чем прежде, штормов в Мексиканском заливе. Повышение средних температур может привести к образованию так называемых быстрых ураганов, у которых скорость ветра увеличивается как минимум на 56 километров в час в течение одного дня.

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    Анатолий Акулов
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