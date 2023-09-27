Повышенный лимит беспошлинного ввоза товаров из зарубежных магазинов продлили

ЕЭК продлила лимит беспошлинного ввоза товаров в €1 тысячу до апреля 2024-го

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил действие повышенного лимита беспошлинного ввоза товаров из-за границы или из зарубежных магазинов. Об этом РБК сообщил председатель Совета организации, вице-премьер России Алексей Оверчук.

Ограничение на ввоз наземным транспортом и пешком, а также товаров, пересылаемых почтой или перевозчиками кроме воздушного транспорта сохранится в пределах тысячи евро или 31 килограмма. Повышенный лимит будет действовать до 1 апреля 2024 года. Воздушным транспортом разрешено ввозить товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 килограммов.

Лимит беспошлинного ввоза в 200 евро установили в России в январе 2020 года для уравнивания зарубежных и отечественных онлайн-магазинов. Два года спустя, после введения санкций Запада, порог увеличили в пять раз и продлевали каждые полгода.

Ранее стало известно, что в России могут вернуть первоначальные лимиты ради поддержки отечественных предпринимателей. По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталии Полуяновой, для развития отечественного сектора интернет-торговли нужна господдержка.

Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагали снизить лимит до 500 евро, а Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) настаивали на пятикратном уменьшении порога, заявляли представители отрасли. При этом эксперты считают, что от покупок за рубежом граждан отпугнет не рост цены, а процесс оплаты пошлины.