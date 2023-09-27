Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено. Об этом сказано в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сотрудники просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности. Причина остановки движения не названа.

До этого сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде нет. 26 сентября движение не перекрывали.

Накануне также была приостановлена работа Керченской паромной переправы в Крыму. Причиной стало ухудшение погодных условий. По данным управления Росгидромета по Крыму, 26 и 27 сентября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.