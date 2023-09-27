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17:39, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об уничтожении украинских сил в районе Новомайорского

Пушилин заявил, что войска РФ уничтожили украинские силы в районе Новомайорского

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинские силы в районе населенного пункта Новомайорское, была зафиксирована попытка провести разведку боем. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали не более двух пехотных взводов при поддержке бронегрупп на боевых машинах пехоты (БМП). «Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сказал Пушилин.

Кроме того, по его словам, российские военные улучшили позиции на угледарском направлении. Глава региона также заявил об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.

25 сентября глава ДНР рассказал, что ВСУ пытаются атаковать на южном фланге Артемовска — на участке в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка.

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    Кристина Есикова
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