В ДНР сообщили об уничтожении украинских сил в районе Новомайорского

Пушилин заявил, что войска РФ уничтожили украинские силы в районе Новомайорского

Российские войска уничтожили украинские силы в районе населенного пункта Новомайорское, была зафиксирована попытка провести разведку боем. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали не более двух пехотных взводов при поддержке бронегрупп на боевых машинах пехоты (БМП). «Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сказал Пушилин.

Кроме того, по его словам, российские военные улучшили позиции на угледарском направлении. Глава региона также заявил об увеличении серой зоны в районе населенного пункта Приютное.

25 сентября глава ДНР рассказал, что ВСУ пытаются атаковать на южном фланге Артемовска — на участке в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка.