Названы регионы России с угрозой опустынивания

«Известия»: Калмыкия, Саратовская и Ростовская области склонны к опустыниванию

Ряд российских территорий находится под угрозой опустынивания. Соответствующие регионы со ссылкой на данные пресс-службы Рослесинфорга назвали «Известия».

По информации организации, к опустыниванию склонны южные малолесные регионы страны, такие как Республика Калмыкия, Ставропольский край, а также Саратовская, Ростовская и Астраханская области. При этом наихудшая ситуация в вопросе количества деревьев на одного человека в Калмыкии — там этот показатель составляет лишь восемь штук. Помимо этого, относительно других регионов России в республике растет меньше всего деревьев — 2,3 миллиона.

В Саратовской области, занявшей второе место в списке, на одного жителя приходится 20 деревьев. Замыкает тройку Ставропольский край с показателем в 28 штук на человека. В Ростовской и Астраханской областях на каждого жителя региона приходится по 33 дерева.

Напротив, наилучшая ситуация с общим числом деревьев и их количеством на одного жителя наблюдается в Якутии. Всего в республике произрастает 93,3 миллиарда деревьев, при этом на человека приходится практически 90 тысяч деревьев. Что касается всей России, то общее число деревьев в стране — почти 541 миллиард. В среднем на каждого россиянина их приходится около трех тысяч штук.

В августе научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предрек обмеление реки Дон из-за климатических изменений.