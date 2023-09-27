В Харьковской области заявили о попытках ВСУ восстановить снабжение через Оскол

Ганчев заявил, что российские силы хорошо продвигаются в Харьковской области

Российские войска отражают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановить снабжение через реку Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, цитирует ТАСС.

«Все попытки [бойцов ВСУ] восстановить снабжение через реку Оскол пресекаются», — сказал он и добавил, что российские военные хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах. Однако ВСУ перебрасывают новые резервы, уточнил Ганчев.

Глава ВГА отметил, что украинские военные активизировались: они применяют авиацию и тяжелую артиллерию. При этом российским силам противостоят в основном мобилизованные украинцы, у которых низкий моральный дух, подчеркнул он.

Ранее Ганчев сообщил, что военные РФ уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске, с помощью него украинские войска стягивали резервы. Кроме того, уничтожались переправы, которые возводили ВСУ.