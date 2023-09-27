Минобороны сообщило о перехвате пяти снарядов HIMARS и авиабомбы JDAM

Минобороны РФ: ПВО перехватила 5 снарядов HIMARS, авиабомбу JDAM и ракету HARM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HARM производства США. Об этом сообщило в Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены 57 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской, Харьковской области и Запорожской областей.

Ранее российские войска нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. Уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3000 тонн боеприпасов различного калибра.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.