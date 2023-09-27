Стало известно о возможном переносе релиза новой части «Миссия: невыполнима»

Deadline: релиз восьмой части фильма «Миссия: невыполнима» могут перенести

Восьмая часть картины «Миссия: невыполнима» может поменять дату релиза в прокате. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что из-за забастовок сценаристов и актеров Голливуда график кинопроката на следующий год продолжает меняться. Пока планируется, что премьера фильма состоится 28 июня 2024 года, однако источник из индустрии охарактеризовал календарь релизов на следующий год как нереалистичный.

Ранее 60-летний Том Круз показал опасный трюк для новой части фильма «Миссия: невыполнима». Актер спустился с горы на парашюте со скоростью 80 километров в час и приземлился в конкретной точке, чтобы попасть в объектив камеры.

В июне стало известно, что производство новой части фильма «Миссия: невыполнима» было временно приостановлено из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США.