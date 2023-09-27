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09:29, 27 сентября 2023Среда обитания

Температура в Москве побьет новый рекорд

Вильфанд: 29 сентября в Москве может быть побит температурный рекорд 1900 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пятница, 29 сентября, в Москве может стать самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последний рекорд был установлен 29 сентября 1900 года, когда температура достигла плюс 23,3 градуса. На эту пятницу синоптики прогнозируют до плюс 24 градусов. «Будет побит рекорд или нет, узнаем в пятницу, но это характеристика того, насколько будет тепло», — отметил Вильфанд.

Другие дни этой недели в столице также будут теплыми. Воздух нагреется до плюс 17-22 градусов. Глава Гидрометцентра также прогнозирует, что из-за отсутствия осадков сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в ночь на 21 сентября температура в Москве составила абсолютный рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он назвал эту ночь «бархатной», указав, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 16,2 градуса.

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    Нина Ташевская
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