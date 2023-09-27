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17:36, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР оценили результаты ВСУ на южном фланге Артемовска

Пушилин: у ВСУ нет положительных результатов у Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет положительных результатов в районе поселка Курдюмовка и сел Андреевка и Клещеевка, находящихся на южном фланге Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, наступавшие в районе этих населенных пунктов подразделения ВСУ были частично уничтожены и частично отброшены на исходные позиции. Он также отметил, что российские войска улучшили свои позиции в районе села Орехово-Василевка на северном фланге Артемовска.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих сообщал, что бывшие подчиненные основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вернулись под Артемовск.

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    Алевтина Запольская
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