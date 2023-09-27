Историк озвучил главную задачу Запада на Украине

Историк Решетников: задачей Запада на Украине является уничтожение России

Задача войны на Украине с точки зрения НАТО — это раздел и уничтожение России. Об этом заявил в интервью РИА Новости историк и публицист Леонид Решетников.

«Задача этой войны с их стороны — это разделение, не просто ослабление, а раздел, фактически, уничтожение России», — уточнил эксперт.

По его словам, Запад в действительности не защищает Украину или ее территорию, а преследует агрессивную и враждебную по отношению к России цель.

«Они [страны Запада] не воюют просто ради защиты Украины. Они воюют и готовились к этому только с одной целью: не просто ослабление России и перевод ее в состояние третьеразрядного государства, а раскол России», — подчеркнул Решетников.

Он также уточнил, что сейчас необходимо поднимать на «наше знамя лозунг», который говорит о неделимости России. Кроме того, по словам Решетникова, среди стран коллективного Запада наиболее активную роль в скрытой агрессии против России играют Великобритания и США.

Ранее американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что США могут оказаться в прямом конфликте с Россией в перспективе двух лет.

По его словам, Украина бы давно проиграла в конфликте, если бы не помощь от ее западных союзников. Поэтому, считает Келли, нужно продолжать помогать Киеву, иначе, если прекратить поставки, «будет катастрофа».