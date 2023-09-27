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00:59, 27 сентября 2023Россия

Стало известно о возможной встрече Путина с избранными главами регионов

«Ведомости»: Путин может встретиться с избранными главами регионов 28 сентября
СюжетЕдиный день голосования
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин может в четверг, 28 сентября, встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы. Об этом стало известно газете «Ведомости» от близких к администрации президента источников.

По словам одного из собеседников издания, встреча президента с избранными губернаторами состоится по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания о том, действительно ли запланирована такая встреча.

Источник газеты в КПРФ рассказал, что на встречу должны пригласить в том числе и губернаторов-коммунистов — не только главу Орловской области Андрея Клычкова, но и губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил в беседе с изданием, что если президент примет решение о встрече с избранными главами регионов, то, наверное, он встретится со всеми без исключения. «Они были поддержаны избирателями, а без поддержки президента и граждан работать губернатором невозможно», — отметил Афонин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выборы в новых регионах прошли полностью в рамках законодательства.

Выборы в России проходили в течение трех дней в единый день голосования и длились с 8 по 10 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях выборы состоялись впервые.

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    Марина Совина
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