Стало известно о возможной встрече Путина с избранными главами регионов

«Ведомости»: Путин может встретиться с избранными главами регионов 28 сентября

Президент России Владимир Путин может в четверг, 28 сентября, встретиться с главами регионов, которые выиграли прошедшие 10 сентября выборы. Об этом стало известно газете «Ведомости» от близких к администрации президента источников.

По словам одного из собеседников издания, встреча президента с избранными губернаторами состоится по видеоконференцсвязи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания о том, действительно ли запланирована такая встреча.

Источник газеты в КПРФ рассказал, что на встречу должны пригласить в том числе и губернаторов-коммунистов — не только главу Орловской области Андрея Клычкова, но и губернатора Хакасии Валентина Коновалова.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил в беседе с изданием, что если президент примет решение о встрече с избранными главами регионов, то, наверное, он встретится со всеми без исключения. «Они были поддержаны избирателями, а без поддержки президента и граждан работать губернатором невозможно», — отметил Афонин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выборы в новых регионах прошли полностью в рамках законодательства.

Выборы в России проходили в течение трех дней в единый день голосования и длились с 8 по 10 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях выборы состоялись впервые.