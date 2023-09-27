Российский капитан полиции собирал деньги с подчиненных и попал в колонию

В Ростове-на-Дону суд приговорил капитана полиции к 6 годам колонии за взятки

В Ростове-на-Дону суд приговорил командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу капитана полиции Игоря Лубнина к 6 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательства и системные получения взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Лубнина также оштрафовали на два миллиона рублей. Следователи возбудили уголовные дела по статье 291 («Дача взятки») УК РФ в отношении 10 инспекторов ДПС ГИБДД.

По версии следствия, капитан полиции собирал деньги с подчиненных за покровительство по службе. Аналогичным занимался заместитель командира старший лейтенант полиции Алексей Фоменко. В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Они переданы в суд.

Ранее в Брянской области суд приговорил бывшего сотрудника полиции к двум годам условно за мошенничество.

