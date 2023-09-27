Более трети россиян провели лето без отпуска

ВЦИОМ: 35% россиян не брали отпуск этим летом

Более трети россиян (35 процентов) провели это лето без отпуска. Показатель стал максимальным за последние пять лет, ранее он находился на уровне 20-24 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи россиян в возрастной категории старше 18 лет. Опрос проводился 16 сентября в формате телефонного интервью. По его итогам выяснилось, что около четверти (23 процента) граждан брали летний отпуск или были на каникулах, но никуда не выезжали и отдыхали дома. Каждый четвертый россиянин проводил свободное от работы время на даче.

Доля путешествующих в пределах России во время летнего отпуска оказалась невелика — такой ответ дали лишь 13 процентов респондентов. Среди наиболее популярных направлений у них оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (10 процентов), Казань и Республика Татарстан (восемь процентов), а также Москва и Новосибирск (по семь процентов). При этом за границей предпочли провести отпуск всего три процента граждан. Самыми востребованными направлениями у них стали Турция (17 процентов), Абхазия (14 процентов), ОАЭ (12 процентов) и Таиланд (семь процентов).

В середине июня газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney» сообщила, что российские туристы оценили идеальный двухнедельный отпуск в сумму около 242 тысяч рублей на одного человека. При этом финансовые запросы женщин оказались выше, чем у мужчин — 250 тысяч рублей против 227 тысяч. Большинство опрошенных (49 процентов) предпочли посетить разные города во время отпуска, а для 42 процентов наиболее подходящим выбором стал пляжный отдых.