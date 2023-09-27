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11:34, 27 сентября 2023Бывший СССР

Сальдо призвал подать в отставку всех аплодировавших эсэсовцу в Канаде

Сальдо: всем аплодировавшим эсэсовцу в парламенте Канаде стоит подать в отставку

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал подать в отставку всех аплодировавших в парламенте Канады 98-летнему ветерану 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента», — заявил Сальдо.

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Он обратил внимание на овации заместительницы премьер-министра Христи Фриланд, которую назвал потомственной бендеровкой, по инициативе которой и устроили эту нацистскую клоунаду. «А еще бы лучше им пойти под трибунал», — написал политик.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих пригласили 98-летниего Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

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    Алевтина Запольская
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