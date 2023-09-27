Сальдо призвал подать в отставку всех аплодировавших эсэсовцу в Канаде

Сальдо: всем аплодировавшим эсэсовцу в парламенте Канаде стоит подать в отставку

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал подать в отставку всех аплодировавших в парламенте Канады 98-летнему ветерану 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А вот премьер-министр Джастин Трюдо спрятался от ответственности за спиной Роты. По-хорошему ему бы тоже подать в отставку, как и всем, кто аплодировал в зале парламента», — заявил Сальдо.

Он обратил внимание на овации заместительницы премьер-министра Христи Фриланд, которую назвал потомственной бендеровкой, по инициативе которой и устроили эту нацистскую клоунаду. «А еще бы лучше им пойти под трибунал», — написал политик.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди прочих пригласили 98-летниего Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».