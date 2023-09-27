Суд приговорил двоих украинцев к 15 и 16 годам колонии по делу о шпионаже

Суд в Крыму приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам колонии за шпионаж

Суд в Республике Крым приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам заключения по делу о шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. Детали заседания составляют государственную тайну.

Ранее суд в Луганской Народной Республике приговорил подданного Великобритании к 19 годам лишения свободы по делу о шпионаже. По данным следствия, в 2021 году мужчина, пользуясь своим должностным положением, передавал сведения военного характера в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для дальнейшего использования Вооруженными силами Украины.