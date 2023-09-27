Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с птичьим гриппом в России

Глава Роспотребнадзора Попова: ситуация с птичьим гриппом в России напряженная

Ситуация с птичьим гриппом в России напряженная и требует вакцинации специалистов, которые работают с животными. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС.

«Учитывая крайне особенную, напряженную ситуацию по птичьему гриппу, видя риски и просчитывая их по межвидовому переходу, [в вакцинации нуждаются] люди, которые имеют большой профессиональный контакт с птицей и животными», — сказала она.

По ее словам, птичий грипп имеет высокий пандемический потенциал. В 2023 году было зафиксировано большое количество вспышек заболеваний, из-за чего выросло число заражений людей. Вакцинация, отметила Попова, покрывает все риски заболевания гриппом.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков заявил, что в последнее время происходят регулярные прорывы межвидового барьера птичьего гриппа при передаче от животного к человеку. По его словам, птичий грипп более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова.