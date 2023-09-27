Врач перечислила последствия воздействия жары и солнца на кожу

Косметолог Любовь Столина предупредила, что солнце вызывает пигментацию кожи

Солнечные лучи вызывают преждевременное старение кожи, предупредила дерматолог, косметолог Любовь Столина. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Столина обратила внимание, что ультрафиолет может спровоцировать обострение кожных болезней: акне и розацеа. Это приводит к гиперкератозу, сухости и стянутости кожи, ее обезвоживанию и уменьшению количества гиалуроновой кислоты в дерме.

После жаркого лета следует начать с восстановления барьеров эпидермиса и снижения чрезмерной потери влаги из кожи. Для этого нужно устранить гиперкератоз, используя низкие концентрации крем-пилинга. Он сделает рельеф кожи ровным, увлажнит ее и повысит проникающую способность средств домашнего ухода

Любовь Столина дерматолог, косметолог

Кроме того, дерматолог рекомендует антиоксидантный уход с витамином С и стволовыми клетками альпийской розы. Эти средства восстанавливают коллаген после солнца, а также избавляют от пигментных пятен, уверяет Столина.

В солнечную погоду дерматолог советует пользоваться SPF-средствами.

Ранее Любовь Столина назвала антитренды в косметологии 2023 года. Среди прочего она отметила, что прошла мода на увеличение губ и скул.