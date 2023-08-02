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17:57, 2 августа 2023Забота о себе

Названы антитренды в косметологии 2023 года

Косметолог Любовь Столина рассказала, что мода на увеличение губ и скул прошла

Фото: Humphrey Muleba / Unsplash

Мода на увеличение губ и скул филлерами прошла, уверяет дерматолог, косметолог Любовь Столина. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала антитренды в косметологии 2023 года.

Первое, на что обратила внимание косметолог, — это снижение спроса на травматичные процедуры: срединные пилинги и шлифовки кожи, то есть профессиональные манипуляции, сопровождающиеся шелушением и раздражением кожи и требующие длительного восстановительного периода.

Меньше интереса вызывает и гиперкоррекция губ и зоны скуловой области, рассказала Столина. Это, по ее словам, не должно удивлять, поскольку из-за постоянной смены моды на форму и контуры лица любительницам таких процедур требовались периодические повторные коррекции.

Недавно стало ясно, что препараты гиалуроновой кислоты, используемые для этой процедуры, не всегда выводятся из кожи, согласно заявленным производителями срокам. Они еще и мигрируют по путям лимфооттока, оставаясь в организме навсегда и вызывая отечность лица. Ярко эта картина выражена у людей старше 40–45 лет

Любовь Столинадерматолог, косметолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», упал спрос и на ретиноиды — препараты с витамином А, активно используемые в эстетической косметологии для коррекции возрастных изменений, удаления пигментных пятен, акне. Как отмечает Столина, классические формы ретиноидов (ретинола ацетат, чистый ретинол, ретиноевая кислота) при высокой эффективности обладали и выраженным раздражающим действием, провоцировали ретиноевый дерматит и временную сухость кожи.

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«Трендом становится атравматичность профессиональных процедур на фоне их высокой эффективности и стремление к сохранению естественной индивидуальной красоты, предоставленной каждому из нас природой», — подвела итог врач.

Ранее косметолог Диана Искужина назвала способ правильно смывать макияж в зависимости от типа кожи. Например, она рассказала, что для жирной кожи больше подойдет пенка с кислотами.

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    Вера Владзиевская
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