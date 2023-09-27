Дачников научили ускорять созревание компоста

Агроном Коврижных: для ускорения созревания посыпьте компост фосфоритной мукой

Чтобы компост быстрее перегнил, каждый его слой нужно просыпать фосфоритной мукой и сернокислым аммонием. Ускорять его созревание дачников научила агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, сырья для приготовления компоста особенно много осенью — в компостную яму можно забросить ботву, сорняки, солому, ветки и другие растительные остатки. Для того чтобы ускорить процесс перегнивания до трех месяцев, она посоветовала взять два килограмма фосфоритной муки и полкило сернокислого аммония на сто килограммов растительных отходов и просыпать ими каждый слой компоста. Коврижных пояснила, что данные вещества катализируют разложение даже самых твердых отходов, в том числе веток, оставшихся после обрезки кустарников.

Для достижения наилучшего эффекта вместе с применением фосфоритной муки и сернокислого аммония на каждый слой компоста понадобится пролить жидкий коровяк или куриный помет — в этом случае его нужно будет развести в соотношении 1:5. Семь или восемь ведер жидкого раствора помогут увлажнить кучу и тем самым ускорить процесс перегнивания компоста.

В сентябре дачников также научили готовить яблони и груши к зиме.