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07:30, 27 сентября 2023Путешествия

Россиянка описала отдых в гостинице Туапсе фразой «сутки без воды и света»

Россиянка пожаловалась на отдых без воды и света в гостинице «Виктория» в Туапсе

Фото: Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Россиянка отдохнула в гостинице курортного города Туапсе и пожаловалась на отсутствие электричества и водоснабжения. Ее отзыв опубликован в Telegram-чате «Ольгинка».

«Снимали [номер] в гостинице "Виктория", ее затопило тогда после наводнения, сутки без воды и света, с грудным ребенком, воду сами таскали на третий этаж», — такими фразами описала свои эмоции туристка.

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Она уточнила, что поездка была еще в июле, однако деньги администрация гостиницы ей так и не вернула, хотя обещала это сделать в течение десяти рабочих дней.

Некоторые пользователи чата поддержали россиянку. «Если люди заплатили заранее за 10 дней, а прожили 2, то деньги за 8 дней надо вернуть. Точка», «Возврат — дело доброй воли. Но раз пообещал — будь последователен и сдержи слово», — написали юзеры.

Однако нашлись и те, кто посчитал жалобы туристки необоснованными. «Не приезжайте в Ольгинку, заработайте на Турцию — и будут вам и условия, и возврат по требованию, но это не точно», — возмутился один из подписчиков.

Ранее другая россиянка побывала на отдыхе в санатории Туапсе и возмутилась графиком работы закрытого бассейна с морской водой, который располагался на его территории. Ей не понравилось, что огромный бассейн с гидромассажными точками, сауной и хаммамом работал по времени, что, по ее словам, является «пережитком прошлого».

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    Марина Черняк
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