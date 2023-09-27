Российские артиллеристы уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

МО РФ: артиллеристы уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы уничтожили пункт боепитания Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, пишет РИА Новости.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка», — уточнил он.

По словам Зыбинского, общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, один БПЛА, одна станция спутниковой связи Starlink.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерия группировки «Отважные» мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад боеприпасов и бронетехнику Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом в зоне СВО. Как уточнили в ведомстве, «Отважные» стреляли из закрытой боевой позиции расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».