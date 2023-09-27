На Украине заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США

Власти Украины заявили о готовности повысить тариф на газ по рекомендации США

Кабмин Украины готов повысить тарифы на газ и электроэнергию для граждан страны. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, цитирует УНИАН.

Она уточнила, что эта инициатива обсуждается в правительстве в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества на Украине. Как утверждает Жолнович, реформа должна дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, при этом предоставляя субсидии украинцам, чьи платежи за коммуналку превышают 15 процентов от заработка.

Министр отметила, что власти республики готовы к этому: разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно будет функционировать. Механизм позволит автоматически уведомлять жителей страны о праве на субсидию, добавила она.

25 сентября стало известно, что Белый дом направил Украине письмо со списком требований. Документ был подписан заместителем помощника президента США по национальной безопасности Майклом Пайлом. Среди прочего, он указал на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию.