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12:28, 27 сентября 2023Моя страна

Россияне заинтересовались Уралом

Турпоток на Урал вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Россияне заинтересовались Уралом — туристический поток в регионы Уральского федерального округа (УрФО) продолжает расти. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

По данным Росстата, с начала текущего года турпоток по указанному направлению вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом — по числу поездок и численности людей, воспользовавшихся коллективными средствами размещения.

Отмечается, что в сентябре в Свердловской области заработали два специальных образовательных кластера, созданных по федеральному проекту «Профессионалитет» — на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума и Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар». Также 59 образовательных организаций занимаются обучением по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело», «Поварское и кондитерское дело», «Туризм и гостеприимство», «Официант, бармен».

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, в этом и следующем году Свердловская и Челябинская области получат субсидию из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения для путешественников.

19 сентября сообщалось, что в России по итогам летнего сезона вырос спрос на путешествия в республики Северного Кавказа. Среди наиболее востребованных регионов оказался Дагестан. По мнению экспертов, туристов привлекает возможность совместить пляжный отдых с экскурсиями.

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