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17:01, 27 сентября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по подготовке старых домов к холодам

Инженер Мамин: перед утеплением старого дома нужно оценить его состояние

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Прежде чем утеплять старый частный дом, нужно оценить состояние здания — не всегда расходы на работы и материалы окажутся оправданными. Советы по подготовке деревянных жилых построек к холодам дал россиянам инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин, пишут «Известия».

Специалист пояснил, что часто в старых домах из бревен или бруса тепло быстро уходит из помещений со сквозняками, через холодный пол, стены, окна и потолок. «При эксплуатации такого дома вопрос об утеплении встает довольно остро. На проблему комфортного проживания нужно смотреть шире. Утепление всегда является долгосрочным проектом, и следует оценить его целесообразность. Возможно, дом нуждается в ремонте, и в этом случае монтаж утепления только ускорит снижение его эксплуатационных характеристик», — отметил Мамин.

Эксперт добавил, что если в доме планируется проживание круглый год, то об утеплении нужно думать сразу после обнаружений проблем. Проведение таких работ в короткий срок может оказаться проблематичным и затратным.

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Чтобы выявить проблемы, нужно осмотреть здание. «Доски пола должны быть сухими, с плотной структурой, без синего и красного оттенков, свидетельствующих о поражении грибком. Потолок должен быть ровным, без различных прогибов. Также важно проверить отсутствие щелей в местах сочленения со стенами. Окна и двери должны открываться свободно», — рассказал Мамин. Быстрее и эффективнее узнать о готовности дома к утеплению можно при помощи тепловизора, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам назвали способы избавиться от запотевания окон в квартире. Для этого нужно обеспечить хорошую вентиляцию в помещениях. По словам экспертов, регулярное проветривание, а также установка вытяжки либо вентиляционных решеток поможет убрать конденсат на окнах. Помимо этого, при необходимости можно заменить на окнах уплотнители или установить стеклопакеты с низким коэффициентом теплопроводности

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    Нина Ташевская
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