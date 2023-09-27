Среда обитания
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08:36, 27 сентября 2023Среда обитания

Назван эффективный способ избавиться от вредителей на кустах и деревьх

Агроном Коврижных: осенью нужно опрыскивать кусты и деревья карбамидом

Фото: Noorulabdeen Ahmad / Unsplash

Для того чтобы подготовить кусты и деревья к зиме и избавиться от вредителей, дачникам необходимо опрыскивать растительность высококонцентрированным раствором карбамида. Такой эффективный способ назвала эксперт сетевого издания «БелНовости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Любителям сада нужно насыпать в ведро, почти полностью заполненное водой, примерно полкило карбамида. Получившимся раствором нужно опрыскать деревья и кусы и особое внимание уделить концам веток.

Эксперт отмечает, что нужно успеть провести процедуру до конца второго осеннего месяца. Она уточнила, что тогда дачники гарантированно избавятся от тли и других опасных насекомых. В начале следующего дачного сезона процедуру можно повторить, используя тот же раствор.

Ранее россиянам рассказали, что избавиться от плодовых мушек в квартире поможет ловушка из меда и уксуса. Для ее изготовления потребуется наполовину наполнить пластиковую бутылку уксусом, затем добавить мед и средство для мытья посуды. Открытую бутылку нужно оставить в месте скопления вредителей, куда они слетятся и после не смогут оттуда выбраться.

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    Нина Ташевская
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