Дело «заказавшей» соперницу экс-директора школы Масловой рассмотрят повторно

Суд в Москве повторно рассмотрит дело директора школы, заказавшего убийство

Уголовное дело в отношении бывшего директора частной школы «Русский Гарвард» Василисы Масловой, «заказавшей» супругу своего любовника, поступило в суд для повторного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы.

Предварительные слушания пройдут 2 октября. Дело будет рассмотрено в ином составе присяжных заседателей.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда, указав на ошибки в протоколе по отбору присяжных, сообщает адвокат Масловой Александр Балагура. После предварительных слушаний экс-директора могут поместить под домашний арест или стражу, если у суда будут для этого серьезные основания.

По версии следствия, в конце 2019 года Маслова на почве ревности решила «заказать» супругу любовника-депутата. Сделать она это предложила своим бывшим ученикам — Николаю Фролову и Ирине Погарченко, которые выследили женщину и шесть раз ударили ее ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение.

В августе 2022 года суд на основании вердикта присяжных заседателей оправдал Маслову и Погарченко. Фролов получил 5,5 года колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью.