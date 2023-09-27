Любительница домашних вечеринок поделилась быстрым рецептом вкусной закуски

Блогерша Йейтс: гостей можно удивить кростини из багета с сыром и томатами черри

28-летняя лайфстайл-блогерша и любительница домашних вечеринок Морган Йейтс рассказала, какой быстрой закуской можно удивить гостей. На ее ролик в TikTok, в котором она поделилась рецептом вкусного блюда, обратило внимание издание The Sun.

Йейтс рассказала, что готовит кростини — итальянскую закуску на основе запеченных кусочков багета. Для этого она режет пополам томаты черри, смешивает их с оливковым маслом, солью, перцем и чесночным порошком по вкусу. Затем Йейтс режет на маленькие кусочки багет. Помещенные в жаропрочное блюдо томаты и разложенные на сбрызнутом оливковым маслом противне кусочки багета девушка запекает в духовке при температуре 220 градусов по Цельсию в течение 15-20 минут.

Запеченные кусочки хлеба Йейтс натирает долькой чеснока. Затем томаты раскладывает посредине большой тарелки, а вокруг них — натертые чесноком кростини. Сверху на помидоры девушка добавляет кремовый сыр буррата и свежий базилик, немного сбрызгивает все бальзамическим соусом и оливковым маслом. «Мне нравится подавать кростини друзьям на коктейльных вечеринках или в качестве закуски, пока я доготавливаю основное блюдо. Иногда это мой ленивый ужин на выходных, когда мне просто хочется перекусить, а не заниматься полноценной готовкой», — призналась она.

Ранее блогерша по имени Мередит рассказала, что значительно похудела с помощью простого блюда, которое, как полагает она, многим не понравится. Каждый день она съедает 200 граммов говяжьего фарша и половину банки черной фасоли.

