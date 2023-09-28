Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 28 сентября 2023Россия

ВСУ за сутки больше 100 раз обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о более чем сотне обстрелов за сутки

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область больше 100 раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Красный Хутор — зафиксировано три гранатометных выстрела. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит БПЛА противника», — рассказал глава области.

В Валуйском городском округе шесть прилетов пришлось на села Кукуевка и Долгое. По селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе ВСУ выпустили 28 минометных снарядов, еще по четыре по населенным пункта Безымено и Глотово.

Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе также подверглись обстрелу. Там зафиксировали 40 и 14 прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Большетроицкое, где зарегистрировали 12 прилетов. При атаке пострадал мужчина, которого госпитализировали в белгородскую больницу.

«По городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром — три, по селу Маломихайловка — девять, по селам Новая Таволжанка и Середа — по восемь минометных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас», — добавил губернатор.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел встречу с Кадыровым

    Россиянам рассказали об уникальном способе купить дешевое жилье

    У главы Южного Бутова украли пистолет и деньги

    Мужчина упал с электросамоката и погиб в Москве

    Карабахских армян призвали стать частью азербайджанского общества

    WhatsApp анонсировал еще одно нововведение

    Песков дал Канаде советы в связи с чествованием нациста

    В Кремле оценили необходимость повышения расходов на оборону

    Психолог назвала причины зависти и подсказала способы от нее избавиться

    Россиянам рассказали о законности разглашения зарплаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости