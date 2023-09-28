ВСУ за сутки больше 100 раз обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о более чем сотне обстрелов за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область больше 100 раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Белгородском районе из гранатомета обстреляли село Красный Хутор — зафиксировано три гранатометных выстрела. Над территорией между селами Соломино и Топлинка сбит БПЛА противника», — рассказал глава области.

В Валуйском городском округе шесть прилетов пришлось на села Кукуевка и Долгое. По селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе ВСУ выпустили 28 минометных снарядов, еще по четыре по населенным пункта Безымено и Глотово.

Села Староселье и Теребрено в Краснояружском районе также подверглись обстрелу. Там зафиксировали 40 и 14 прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Большетроицкое, где зарегистрировали 12 прилетов. При атаке пострадал мужчина, которого госпитализировали в белгородскую больницу.

«По городу Шебекино выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром — три, по селу Маломихайловка — девять, по селам Новая Таволжанка и Середа — по восемь минометных снарядов. Также в селе Середа противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас», — добавил губернатор.