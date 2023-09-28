Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 28 сентября 2023Мир

ЕС заявил о намерении увеличить оборонный потенциал из-за России

Politico: ЕС будет модернизировать оборону для противостояния России

Фото: Janis Laizans / Reuters

Европейский Союз (ЕС) заявил, что намерен увеличить свой оборонный потенциал для противостояния России в угрожающей международной обстановке. Об этом говорится в проекте декларации саммита Европейского политического сообщества в Испании, сообщает Politico.

Отмечается, что военный конфликт России и Украины, а также возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США и последующее уменьшение военной поддержки Киева Вашингтоном заставляет Брюссель модернизировать свой подход к обороне и будет «укреплять оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций».

Кроме того, ЕС рассматривает расширение союза как укрепляющий фактор «европейского суверенитета и геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание в Европе».

Ранее Европейский парламент поддержал создание механизма совместных закупок вооружений странами Евросоюза до конца 2025 года. Предполагается, что это поможет государствам ЕС удовлетворить наиболее насущные потребности в области обороны, появившиеся из-за военных поставок для Вооруженных сил Украины.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

    Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

    В российском регионе нашли мумии двух мужчин в заколоченном подвале

    Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

    Силуанов оценил ситуацию с ценами фразой «если не покупать, то нормальные»

    Украине предрекли сокращение помощи от Запада

    Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

    Путин связал выборы в новых регионах с полноценной интеграцией в Россию

    В Финляндии высказались о возможном размещении ядерного оружия

    Уникальный препарат для лечения рака выпустили в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости