ЕС заявил о намерении увеличить оборонный потенциал из-за России

Politico: ЕС будет модернизировать оборону для противостояния России

Европейский Союз (ЕС) заявил, что намерен увеличить свой оборонный потенциал для противостояния России в угрожающей международной обстановке. Об этом говорится в проекте декларации саммита Европейского политического сообщества в Испании, сообщает Politico.

Отмечается, что военный конфликт России и Украины, а также возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США и последующее уменьшение военной поддержки Киева Вашингтоном заставляет Брюссель модернизировать свой подход к обороне и будет «укреплять оборонную готовность и развивать европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, в том числе за счет увеличения инвестиций».

Кроме того, ЕС рассматривает расширение союза как укрепляющий фактор «европейского суверенитета и геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание в Европе».

Ранее Европейский парламент поддержал создание механизма совместных закупок вооружений странами Евросоюза до конца 2025 года. Предполагается, что это поможет государствам ЕС удовлетворить наиболее насущные потребности в области обороны, появившиеся из-за военных поставок для Вооруженных сил Украины.