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13:17, 28 сентября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил об уважении к сдающимся в плен бойцам ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ сдаваться

Фото: Александр Река / ТАСС

Решение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен вызывает уважение. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

«Естественно, мы понимаем решение, которое эти бойцы принимают, чтобы не сражаться с нами», — сказал Алаудинов, добавив, что украинские солдаты понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.

Он объяснил, что многие украинцы оказываются на фронте не по своей воле. «На всей Украине проводится такая беспощадная мобилизация. Людей избивают автоматами, загоняют на передовую», — подчеркнул Алаудинов.

Командир «Ахмата» также рассказал, что ситуация на передовой показывает сильную усталость украинских формирований и у ВСУ остается все меньше и меньше бойцов, желающих реально воевать.

Ранее пленный украинский боец Богдан Коцан заявил, что к началу специальной военной операции (СВО) привела деятельность Владимира Зеленского и других украинских политиков.

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    Алевтина Запольская
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