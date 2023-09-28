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16:18, 28 сентября 2023Наука и техника

Apple приостановила работу над своим автомобилем

Appleinsider: Apple может отложить выпуск своего автомобиля

Фото: Mike Segar / Reuters

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко поделился информацией о разработке автомобиля Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

По словам специалиста, в американской компании практически остановили разработку собственного автомобиля. Мин-Чи Ко отметил, что ему перестали поступать какие-либо сведения о проекте Apple Car. На основе этих данных специалист предположил, что в компании могли отложить его разработку и выпуск.

Мин-Чи Ко подчеркнул, что если в ближайшее время Apple не проявит активность, то проект может быть заморожен. Под активностью инсайдер понимает связанные с разработкой действия и приобретение стартапов и компаний, задействованных в автомобильном бизнесе.

Еще в марте известный специалист сообщал, что американский IT-гигант распустил команду Apple Car, чтобы набрать новых инженеров и менеджеров. Также еще в 2016 году в Apple отмечали отсутствие прогресса в разработке автомобиля и приостанавливали набор сотрудников. По оценке инсайдера, корпорация занимается этим проектом не менее 10 лет.

В июле аналитик Wedbush Дэниел Айвз заявил, что корпорация Apple продолжила работу над беспилотным автомобилем и может выпустить его в ближайшие годы. По мнению эксперта, о проекте расскажут не раньше, чем в 2026 году.

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