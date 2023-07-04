Названы возможные сроки выхода автомобиля Apple

Инсайдер: Apple анонсирует свой первый автомобиль не раньше 2026 года

Корпорация Apple продолжила работу над беспилотным автомобилем и может выпустить его в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на аналитика Wedbush Дэниела Айвза сообщает CNBC.

По словам инсайдера, несмотря на то, что представители корпорации никак не комментируют ситуацию с автомобилем, работа над проектом Apple Car все еще ведется. Айвз назвал ориентировочные сроки анонса первого автомобиля бренда — по его мнению, о проекте расскажут не раньше 2026 года.

Дэниел Айвз подчеркнул, что, несмотря на трудности, в Apple не планировали замораживать проект. Специалист отметил, что вопрос о выходе беспилотного автомобиля от американского IT-гиганта — «когда, а не если».

Аналитик напомнил, что в 2021 году компания Тима Кука общалась с несколькими производителями автомобилей, чтобы те помогли ей выйти на новый для себя рынок — фирма контактировала с Hyundai, Nissan и другими концернами. Эти связи Айвз назвал «игрой в свидания». В заключении инсайдер заметил, что, по некоторым слухам, Apple начала работу над проектом еще в 2014 году, то есть корпорация разрабатывает свой первый беспилотный автомобиль почти 10 лет.

В мае стало известно, что Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. По информации CNBC, он похитил исходный код автомобиля Apple, а затем переехал в Китай, где возглавил разработку беспилотных автомобилей Baidu и Geely.