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06:01, 28 сентября 2023Экономика

Цене на топливо в России предрекли снижение

Депутат Госдумы Арефьев предрек снижение цены на топливо в России

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Цены на топливо в России могут несколько снизиться после введения заградительной пошлины на экспорт нефтепродуктов. Однако для полноценной стабилизации цен на внутреннем рынке, необходимо прекратить спекуляции и отменить налог налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«Дело в том, что эти решения (о введении заградительных пошлин — прим. "Ленты.ру") надо было принимать раньше. Кроме того, необходимо отменить налог НДПИ: раньше его платили олигархи, вывозившие нефтепродукты зарубеж, теперь платим мы, и цена выросла», — объяснил политик.

Арефьев добавил, что цена также начала расти ввиду действий спекулянтов, покупавших дешевые нефтепродукты в России и вывозивших их за границу. Он также допустил, что не все могут быть заинтересованы в снижении цен внутри страны.

«В итоге все же согласились на 20-процентную пошлину. Это не решит всех проблем, хотя, безусловно, определенное снижение будет. Цена на рынке уже опустилась до 60 рублей за литр солярки», — сказал депутат.

Вместе с тем, он заметил, что цена в 60 рублей может быть справедлива только для нефтеперерабатывающих заводов. Спекулянты, перекупающие топливо, продают его конечным потребителям уже за 80 рублей. Ввиду этого Арефьев счел необходимым избавиться от лишнего звена в цепочке с тем, чтобы нефтегазовые компании продавали топливо самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Правительство России предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива c 20 тысяч рублей до 50 тысяч за тонну. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

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    Наталия Белова
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