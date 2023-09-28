В Белгородской области опровергли информацию о прорыве украинской ДРГ

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о прорыве украинской ДРГ

Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвала линию обороны.

В Telegram-каналах со ссылкой на анонимных подписчиков появились сообщения о том, что ДРГ прорвала оборону в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено Белгородской области. «Некоторые жители покидают Теребрено, с утра очень неспокойно, поступает плохая информация, уточняем», — говорится в публикациях.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что утром 28 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Краснояружского района. Там также опровергли информацию том, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. «Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», — заявили в оперштабе.

Оперштаб также напомнил, что в селе Староселье введен режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года, в настоящий момент там никто не проживает. Информация об эвакуации жителей села Теребрено также не соответствует действительности.

Информация о том, что украинская ДРГ прорвала линию обороны, не получила широкого распространения в СМИ. Ряд изданий сообщили о попытке проникновения, однако уточнили, что российские военные отбили атаку. Кроме того, СМИ опубликовали данные оперштаба Белгородской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».