Друг женщины укусил ее любовника за пенис за отказ участвовать в сексе втроем

Житель Индии напал на любовника знакомой и укусил его за пенис за отказ от секса втроем. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прандеш, когда мужчина из города Канпур приехал к любовнице в деревню Раутапур Кала, чтобы заняться сексом. Когда индиец вошел в дом, оказалось, что возлюбленная пригласила еще и приятеля. Они вдвоем потребовали, чтобы пострадавший поучаствовал с ними в групповом сексе.

Мужчина отказался, чем расстроил любовницу. Тогда приятель индианки напал на него. Во время драки он повалил противника на землю и несколько раз сильно укусил на половые органы. В итоге последнему удалось вырваться и убежать. Его доставили в местную клинику для оказания первой помощи, а затем перевели в больницу Канпура для «специализированного лечения».

Полицию уведомили о произошедшем, однако пострадавший отказался подавать заявление против любовницы и ее знакомого. Тем не менее правоохранители отказались закрывать дело и проводят дополнительное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Индии обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки. Мужчины поссорились из-за стада коз.