Названы мешающие похудеть болезни

Диетолог Афонина: к набору веса могут привести избыток пролактина и кортизола

Избыток некоторых гормонов может мешать человеку избавиться от лишнего веса, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Армине Афонина. Болезни, из-за которых похудеть становится сложнее, она назвала в беседе с Life.ru.

По ее словам, лишний вес и отеки часто провоцирует гипотиреоз — заболевание, при котором активность щитовидной железы уменьшается, из-за чего она не вырабатывает достаточное количество гормонов. Однако к набору килограммов также может привести гиперпролактинемия — повышение гормона пролактина в крови. В норме гормон пролактин влияет на репродуктивную функцию, воздействует на молочные железы, на лактацию, объяснила она.

Мешать похудеть, продолжила Афонина, может гиперкортицизм — состояние, при котором повышен уровень гормона кортизола, влияющего на обмен веществ. По словам специалистки, о его избытке может говорить неравномерное отложение жира на теле и лице, а также появление багровых растяжек на животе, бедрах, груди, руках.

Наконец, обратила внимание врач, к избыточной массе тела и ожирению может привести инсулинорезистентность — состояние, при котором теряется чувствительность к гормону инсулину и которое может привести к сахарному диабету.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.