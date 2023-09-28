Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 28 сентября 2023Забота о себе

Названы мешающие похудеть болезни

Диетолог Афонина: к набору веса могут привести избыток пролактина и кортизола

Фото: Rostislav_Sedlacek / Shutterstock / Fotodom

Избыток некоторых гормонов может мешать человеку избавиться от лишнего веса, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Армине Афонина. Болезни, из-за которых похудеть становится сложнее, она назвала в беседе с Life.ru.

По ее словам, лишний вес и отеки часто провоцирует гипотиреоз — заболевание, при котором активность щитовидной железы уменьшается, из-за чего она не вырабатывает достаточное количество гормонов. Однако к набору килограммов также может привести гиперпролактинемия — повышение гормона пролактина в крови. В норме гормон пролактин влияет на репродуктивную функцию, воздействует на молочные железы, на лактацию, объяснила она.

Мешать похудеть, продолжила Афонина, может гиперкортицизм — состояние, при котором повышен уровень гормона кортизола, влияющего на обмен веществ. По словам специалистки, о его избытке может говорить неравномерное отложение жира на теле и лице, а также появление багровых растяжек на животе, бедрах, груди, руках.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность. Как узнать о его нехватке и что делать дальше
От тестостерона зависят здоровье, сексуальная активность и внешность.Как узнать о его нехватке и что делать дальше
5 октября 2022

Наконец, обратила внимание врач, к избыточной массе тела и ожирению может привести инсулинорезистентность — состояние, при котором теряется чувствительность к гормону инсулину и которое может привести к сахарному диабету.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Предложившего поиграть детям и изнасиловавшего их 9 лет назад россиянина осудили

    Туристы отправились в свадебное путешествие и нашли в номере скрытую камеру

    Полиция навестила Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

    Власти Грузии призвали не допустить украинизации или афганизации страны

    В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

    Россиян предупредили об опасности возникновения пожара в доме из-за зарядки

    Стала известна позиция WADA по делу Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости