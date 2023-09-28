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18:19, 28 сентября 2023Россия

Кадыров раскрыл детали оставшегося за кадром разговора с Путиным

Кадыров сообщил, что Путин поддержал строительство мечети в Южном Бутово

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство новой мечети в Москве. Детали оставшегося за кадром разговора он раскрыл в своем Telegram-канале.

«В ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих», — написал Кадыров, поблагодарив президента за поддержку этой идеи.

Он добавил, что в столице проживает свыше трех миллионов мусульман — в связи с этим, по убеждению главы Чечни, существует необходимость строительства новых религиозных объектов.

Встреча Путина и Кадырова состоялась 28 сентября в Кремле. Впоследствии глава Чечни рассказал, что обсудил с главой государства экономику региона и вопросы спецоперации. Кроме того, Кадыров отчитался о работе над оснащением участников спецоперации снаряжением и медикаментами, подчеркнув, что в дополнение к федеральным выплатам добровольцам из Чечни установили региональные.

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