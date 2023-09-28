Власти резко увеличат расходы на инвалидов

В бюджете на 2024 год заложено на 24 % больше средств на реабилитацию инвалидов

В 2024 году в России финансирование реабилитации инвалидов из средств федерального бюджета будет резко увеличено — на 24 процента. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов пишет РБК.

На обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами (связанными с восстановлением утраченных и приобретением отсутствовавших навыков — прим. «Ленты.ру»), а также техническими средствами реабилитации (ТСР) в рамках государственной программы «Доступная среда» власти выделили 58,76 миллиарда рублей. Законом о бюджете на следующий год предполагались расходы на 11,3 миллиарда рублей меньше.

На эти же цели в бюджете 2025 и 2026 годов заложено около 59 миллиардов ежегодно, что на 19 процентов больше по сравнению с законом о бюджете и на 15 процентов — по сравнению с бюджетным прогнозом. Такое повышение опережает ожидаемые по прогнозу Минэкономразвития темпы роста инфляции в стране.

Выделяемые суммы предназначены, в частности, для обеспечения инвалидов ТСР, «включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий». Большая часть средств поступит в Социальный фонд — туда в следующем году будет направлено 55,78 миллиарда рублей.

Рост объема финансирования в Минтруде объяснили расширением характеристик, учитывающихся при подборе ТСР для инвалида. В частности, законодательно было закреплено предоставление протеза с учетом уровня активности человека. В пресс-службе ведомства отметили и рост количества выдаваемых ТСР, в основном абсорбирующего белья (подгузники и пеленки). При этом отдельные товары существенно подорожали: в 2022 году цены на кресла-коляски выросли на 26 процентов, на протезы — на 11 процентов.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий индексацию пенсий работающим пенсионерам-инвалидам в 2024 году. Авторы документа предложили увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и скорректировать ее с 1 января 2024 года. Отмечается, что индексацию проведут в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента работающим пенсионерам-инвалидам.