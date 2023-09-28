Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 28 сентября 2023Россия

Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

Shot: военные вступили в бой с диверсантами ВСУ у границ Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие вступили в бой с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Белгородской области. О попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в регион сообщает Telegram-канал Shot.

ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область с территории сопредельной с ней Сумской области Украины. Российские военные отбивают атаку.

Попытка захода ДРГ в регион произошла около 6:00 мск. По словам источника канала, диверсанты подошли к расположенному вдоль госграницы селу Староселье. Его жителей эвакуировали.

Ранее украинских диверсантов заметили в Курской области. После обнаружения состоявшей из четырех человек ДРГ о ней сообщили в правоохранительные органы, после чего была начата проверка.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

    Обнаженная Оксана Самойлова опубликовала видео из душа

    Тренер «Интер Майами» объяснил отсутствие Месси в финале Открытого кубка США

    Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

    Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

    Цены на уран обновили рекорд

    Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

    Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

    Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

    Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости