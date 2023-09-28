Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

Shot: военные вступили в бой с диверсантами ВСУ у границ Белгородской области

Российские военнослужащие вступили в бой с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Белгородской области. О попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника в регион сообщает Telegram-канал Shot.

ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область с территории сопредельной с ней Сумской области Украины. Российские военные отбивают атаку.

Попытка захода ДРГ в регион произошла около 6:00 мск. По словам источника канала, диверсанты подошли к расположенному вдоль госграницы селу Староселье. Его жителей эвакуировали.

Ранее украинских диверсантов заметили в Курской области. После обнаружения состоявшей из четырех человек ДРГ о ней сообщили в правоохранительные органы, после чего была начата проверка.