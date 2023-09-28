Две россиянки обвинили 40-летнего мужчину в насилии над дочерьми-подростками

В Петербурге две женщины обвинили мужчину в насилии над дочерьми-подростками

В Санкт-Петербурге две местные жительницы обвинили 40-летнего сотрудника табачного производства в насилии над их дочерьми 12 лет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, женщины обратились в полицию с заявлениями на одного и того же мужчину. Они рассказали, что тот осуществлял насильственные действия сексуального характера в отношении подростков. Одна из потерпевших подвергалась насилию на протяжении девяти месяцев.

Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.