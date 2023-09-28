Россиянин с другом похитили бортпроводника ради возврата долга

В Москве задержали мужчин, похитивших бортпроводника ради возврата долга

Полицейские Москвы задержали двоих мужчин, похитивших бортпроводника из-за долга в 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 9 сентября мужчину похитили из его съемной квартиры в ЖК «Бутово-парк». Знакомый бортпроводника и четверо сообщников насильно посадили пострадавшего в машину и отвезли в деревню в Подмосковье. Там у него отобрали телефон и часы, избили и посадили в подвал, требуя вернуть долг на общую сумму более миллиона рублей.

Получив согласие, злоумышленники отпустили пострадавшего, а он написал заявление в полицию. Оперативники задержали одного из соучастников во время передачи первой части денег, а через час нашли и организатора преступления.

Остальных фигурантов дела ищут.