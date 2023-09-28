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17:15, 28 сентября 2023Россия

Появились новые подробности о подавленном системой РЭБ беспилотнике под Брянском

Shot: подавленный на подлете к Брянску беспилотник был начинен взрывчаткой

Фото: Leah Millis / Reuters

Подавленный на подлете к Брянску беспилотник нес на себе взрывчатку. Новые подробности сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

О попытке атаки на регион утром 28 сентября сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным канала, дрон нес на себе около одного килограмма взрывчатки С-4, а также кумулятивный заряд КЗ-6. Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее появилась информация о предполагаемой цели подавленного системой РЭБ беспилотника. Источник Shot утверждает, что дрон пытался атаковать офис компании «Транснефть - Дружба».

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    Алан Босиков
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