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08:37, 28 сентября 2023Россия

Появились подробности о сбитом на подлете к Брянску беспилотнике

Shot: сбитый у Брянска дрон пытался атаковать офис «Транснефть-дружба»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Беспилотник, сбитый на подлете к Брянску, пытался атаковать офис компании «Транснефть-дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, обломки беспилотника, который подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упали в районе Уральской улицы, где территорию сейчас оцепили. Никто не пострадал.

О том, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили на подлете к Брянску, стало известно утром в четверг, 28 сентября. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, разрушений на земле удалось избежать.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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