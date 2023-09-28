Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
5:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:2
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
0:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
00:17, 28 сентября 2023Спорт

Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

«Евро-Футбол»: «Спартак» сохранит Джикию при существенном понижении зарплаты

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

«Спартак» поставил ультиматум капитану клуба Георгию Джикии. Об этом стало известно изданию «Евро-Футбол».

По информации источника, руководство столичной команды сохранит Джикию в составе при определенных условиях. Так, красно-белые предложат 29-летнему футболисту новый трудовой договор в том случае, если он согласится на существенное понижение заработной платы.

В текущем сезоне Джикия провел за команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом в последних двух встречах в чемпионате страны защитник оставался в запасе.

Джикия выступает за московскую команду с января 2017 года. Текущий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности договариваться по Украине с учетом реалий на земле

    Во Франции раскрыли способ уничтожить танки Abrams

    Valve официально выпустила Counter-Strike 2

    В Крыму предсказали конец агрессивной политики Запада после завершения СВО

    Солдат ВСУ разочаровало обучение НАТО

    В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T

    Дочь известного актера рассказала о поклонницах своего отца

    Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

    В России заявили о привычке побеждать претендующие на господство силы

    Лавров процитировал слова Тютчева о схватке России и Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости