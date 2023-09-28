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13:39, 28 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала причины зависти и подсказала способы от нее избавиться

Психолог Секацкая призвала не критиковать себя за зависть к другим людям

Фото: Mahdi Bafande / Unsplash

Зависть может быть очень полезным чувством, поэтому не стоит критиковать себя за нее, считает психолог ЧУЗ «Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"» Екатерина Секацкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины возникновения этой эмоции и подсказала способы от нее избавиться.

По словам Секацкой, зависть — это эмоция, возникающая в результате одной из двух мыслей: «почему у других все так хорошо, я хочу так же», или «я хочу, чтобы у других не было того, чего нет у меня». Испытывать это чувство — нормально. Психолог объяснила, что у людей есть желания, и когда они видят, как кто-то их воплощает, тогда мечта прекращается в цель, а цель уже не эмоция, а действие. В этом случае зависть работает на человека, помогая ему определить спектр своих желаний, подчеркнула врач.

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Также эта эмоция, по ее словам, может показать человеку, что его сокровенные желания вполне достижимы, потому что они уже чья-то реальность. Если заветная мечта оказывается вполне исполнимой, благодаря зависти вполне может появиться способ ее достижения.

Другое дело, когда все внимание направлено на слово «чья-то». Это прекрасный маркер того, что пора заняться вопросами собственной самооценки. Человек хочет, чтобы у другого этого не было часто потому, что понимает, что ему самому по разным причинам этого не достичь, не взять, не заработать. Такую историю можно приравнять к бессилию, что является очень неприятным переживанием, вследствие которого и возникает мысль: «Нет у меня, так пусть и у тебя не будет»

Екатерина Секацкаяпсихолог

При этом, отметила Секацкая, не стоит бояться чувствовать зависть или критиковать себя за это чувство. Как и любая эмоция, зависть пройдет, даже сама собой. Вместо этого она посоветовала использовать зависть: крепко хвататься за свои желания и начинать делать то, что приведет к результату.

В то же время, по словам психолога, люди часто боятся зависти в свой адрес. Объяснение этому простое: страх потерять приобретенные блага. Однако, когда страх управляет человеком, он перестает принадлежать себе, уверена врач.

Не надо обесценивать свои достижения, списывая их на удачу. Если вы верите, что все, что у вас есть, принадлежит вам по праву или по результату, никакого страха и не возникнет. Если у вас есть то, что вам ценно, посмотрите сколько усилий вы приложили, чтобы добиться этого

Екатерина Секацкаяпсихолог

Ранее психолог Екатерина Батаева объяснила желание несвободных мужчин переписываться с другими женщинами. По ее мнению, для мужчин такая модель поведения свойственна прежде всего при недостаточной коммуникации в браке или во время семейного кризиса.

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    Наталья Обрядина
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